Сиявуш Новрузов: В кампании по посадке деревьев участвует намного больше людей, чем в акциях оппозиции

6 декабря 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Люди активно поддерживают кампанию, инициированную Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тысяч деревьев.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что это один из самых значительных проектов, направленных на защиту экологии Азербайджана, и все присоединились к данной кампании с большим энтузиазмом.

«Здесь намного больше людей, чем на законных и незаконных акциях оппозиции. В этой кампании в каждом из более чем 70 районов Азербайджана участвуют не менее 300 членов ПЕА. Мы приглашаем к участию и оппозицию, хотим, чтобы она делала что-то на пользу людям, сажала деревья, принимала активное участие в реализации социальных проектов. Оппозиция должна служить народу, не выступая против страны, а благими делами», - сказал Новрузов.

Он добавил, что, наряду с посадкой деревьев, также важен уход за ними, для чего ПЕА созданы группы с участием молодежи, которые будут проводить мониторинги в этой сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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