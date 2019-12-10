В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)

10 декабря 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Десятого декабря в Баку состоялась церемония официальной встречи Короля Иордании Абдаллы II ибн Ал Хусейна, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Короля Абдаллы II был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Короля Иордании Абдаллу II.

Начальник почетного караула отдал рапорт Королю Иордании.

Король Иордании поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Король Абдалла II обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Иордании и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Королю Абдалле II, а члены делегации Иордании - Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Королем Иордании Абдаллой II.

Президент Ильхам Алиев и Король Абдалла II сфотографировались для официального фото.

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  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония официальной встречи короля Иордании (ФОТО)
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