Завершился визит Короля Иордании Абдаллы II в Азербайджан (ФОТО)

10 декабря 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 10 декабря завершился официальный визит Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль Хусейна в Азербайджан.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Короля Абдаллы II ибн Аль Хусейна был выстроен почетный караул.

Короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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  • Завершился визит Короля Иордании Абдаллы II в Азербайджан (ФОТО)
  • Завершился визит Короля Иордании Абдаллы II в Азербайджан (ФОТО)
  • Завершился визит Короля Иордании Абдаллы II в Азербайджан (ФОТО)
  • Завершился визит Короля Иордании Абдаллы II в Азербайджан (ФОТО)
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