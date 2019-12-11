Для участия в парламентских выборах в Азербайджане обратились около 50 кандидатов - ЦИК

11 декабря 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия в парламентских выборах в Азербайджане, которые будут проведены девятого февраля, на сегодняшний день обратились около 50 кандидатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.

Он добавил, что кандидатура семи обратившихся уже утверждена.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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