МИД Ирана: Азербайджан — важная в регионе страна

14 декабря 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран готов к сотрудничеству в области мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом на пресс-конференции в Тебризе сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает в субботу Trend.

По его словам, Азербайджан — важная, с точки зрения региональных процессов и дружественная Ирану страна. Одним из путей развития двусторонних отношений, отметил Мусави, является сокращение преград в области взаимных визитов граждан обеих стран.

Представитель МИД отметил, что Нахчыванская АР отменила визовый режим для граждан Ирана и в настоящее время обсуждается вопрос отмены такого режима по всей территории Азербайджана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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