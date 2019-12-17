Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 17 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для прессы.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале с заявлением выступил Президент Ильхам Алиев:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту, и я рад, что он проходит очень успешно. Проводимые сегодня переговоры еще раз показывают, что имеются прекрасные возможности и перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Я очень рад, что Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом спустя несколько месяцев после Вашего избрания на пост Президента. Это проявление Вашего внимания к нашей стране. Мы тоже уделяем очень большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей. Сегодня во время переговоров как в формате один на один, так и с участием делегаций были широко обсуждены различные аспекты украинско-азербайджанских двусторонних связей и состоялся очень плодотворный обмен мнениями.

Наши политические связи находятся на высоком уровне. Это подтверждает официальный визит Президента в Азербайджан. Сегодня мы говорили о предстоящих шагах, направленные на увеличение товарооборота. Правда, в этом году наш товарооборот вырос почти на 20 процентов. Однако абсолютные цифры не могут нас удовлетворить, и сегодня были обсуждены конкретные вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством.

Украинско-азербайджанский бизнес-форум, который состоится сегодня немного позже, уверен, станет очень важным шагом в экономической сфере, в области совместной деятельности деловых кругов. Этот бизнес-форум вызывает очень большой интерес деловых кругов и Украины, и Азербайджана. Уверен, что будут обсуждаться конкретные вопросы.

Естественно, очень многое зависит от деятельности Украинско-азербайджанской двусторонней межправительственной комиссии. К сожалению, в течение последних нескольких лет комиссия, можно сказать, не функционировала. Однако мы сейчас совместным решением придаем новый импульс деятельности комиссии. Мы договорились, что в следующем месяце комиссия уже соберется, и данные президентами поручения будут обстоятельно обсуждены.

Наряду с увеличением товарооборота, большой интерес вызывают совместные инвестиционные проекты. Мы провели широкий обмен мнениями и об этом. Есть конкретные предложения, касающиеся как инвестиций Украины в Азербайджан, так и инвестиций Азербайджана в Украину. Считаю, что эти предложения могут отразиться в жизни. Совместные инвестиционные проекты во многих областях еще больше укрепят наше сотрудничество.

Было обсуждено сотрудничество в энергетической сфере. SOCAR уже долгие годы действует в Украине, имеет более шестидесяти автозаправочных пунктов, четыре нефтяные базы. Вновь обсуждая сегодня этот вопрос, мы договорились о том, что SOCAR расширит свою деятельность в Украине, и будут предприняты конкретные шаги.

В прежние годы осуществлялось сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Мы закупили в Украине более 400 единиц сельскохозяйственной техники, и хотим продолжить это сотрудничество.

Другой важный вопрос - сегодня этому вопросу было уделено достаточно много времени - развитие туризма. И Азербайджан, и Украина имеют очень большие и богатые туристические возможности. Были обсуждены совместное сотрудничество, обмен опытом, совместные проекты и в этой области, состоялся широкий обмен мнениями и даны конкретные поручения.

И в Украине, и в Азербайджане есть современная логистика и инфраструктура в транспортной сфере. С участием наших стран функционируют Каспийский и Черноморский транспортные коридоры. Я проинформировал Президента о том, что в последние годы в Азербайджане в эту отрасль вложены очень большие инвестиции. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, пролегая через территорию Азербайджана, уже придают также импульс широкому международному сотрудничеству, открывают новые возможности для сотрудничества. Поэтому реализуемые в этой сфере совместными усилиями транспортный коридор Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проект Викинг - все эти проекты еще больше укрепят наши страны и, в широком смысле, региональное сотрудничество, принесут пользу нашим странам.

Разумеется, было уделено внимание и сотрудничеству в гуманитарной сфере. В Азербайджане с очень большим уважением относятся к украинской культуре, изучается украинский язык. В Бакинском славянском университете есть Украинский центр. В то же время в высших учебных заведениях Украины отводится достаточно большое место истории, литературе Азербайджана. Естественно, взаимодействие в гуманитарной сфере оказывает положительное влияние и на общее сотрудничество.

Конечно, в этом заявлении для печати мы не можем перечислить все обсужденные вопросы. Потому что это займет много времени. Но могу сказать, что, несмотря на то, что визит еще продолжается, в целом его можно оценить как очень успешный. Уверен, что он откроет новую страницу в развитии украинско-азербайджанских связей. Мы обсудили конкретные вопросы и дали конкретные поручения. Надеюсь, что эти поручения будут успешно выполнены соответствующими структурами.

Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Еще раз желаю Вам и украинскому народу новых успехов. Спасибо.

Затем с заявлением выступил Президент Владимир Зеленский:

- Уважаемый господин Президент, уважаемые представители СМИ.

Господин Президент, прежде всего, выражаю Вам признательность за это приглашение, мы совершаем визит в Вашу прекрасную страну. Благодарю за это Ваше гостеприимство.

Наши отношения прошли испытания временем. Мы всегда были опорой друг другу в трудные времена. Азербайджан всегда был надежным другом и важным стратегическим партнером для Украины, и сегодня это так.

Господин Президент, как Вы уже отметили, мы завершили наши обсуждения, и на встрече один на один, и на встрече в расширенном составе наша беседа прошла в очень теплой обстановке. Мы обсудили с господином Президентом укрепление нашего партнерства не на словах, а на деле. Особое внимание здесь было уделено экономической сфере. Уверен, что открытие торговых домов в обеих странах также придаст этому импульс. Известно, что с 2018 года в Украине функционирует Торговый дом Азербайджана, а сегодня я буду участвовать в открытии Торгового дома Украины в Азербайджане. Поздравляю всех вас с этим событием.

Наряду с этим, сегодня в Баку состоится азербайджано-украинский бизнес-форум. Уверен, что деловые круги наших стран обсудят различные вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигнут конкретных результатов.

Уверен, что взаимное инвестирование служит интересам обеих стран, здесь речь может идти о различных совместных проектах. Например, хорошим примером является приобретение мобильным оператором Азербайджана Bakcell акций Vodafone Ukraine. Это поможет нам повысить уровень наших услуг в этой сфере. Наряду с этим, я также приглашаю азербайджанские компании к активному участию в приватизации в Украине. Уже 10 лет SOCAR успешно функционирует в Украине. И мы сделаем все возможное для того, чтобы оказать всяческую поддержку добыче и транспортировке нефтегазовой продукции.

Наша страна также особо отслеживает проект «Южный газовый коридор». Мы обсудили наш вклад в расширение этого проекта и его доведение до европейских потребителей. В частности, я считаю, что мы - и Украина, и Азербайджан, - обладаем невероятным транспортным потенциалом. Мы решили укрепить наши контакты, сотрудничество и в области транспортных и авиационных перевозок. До конца января следующего года мы организуем в Киеве заседание двусторонней межправительственной комиссии.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в аэрокосмической области. Мы обсудили вопросы в различных сферах, в области авиастроения, а также в гуманитарной сфере. В Азербайджане будут организованы Дни украинского кино. Вы тоже стали свидетелями того, что здесь было подписано несколько документов - документы, касающиеся и развития бизнеса, и защиты конфиденциальных данных, и поощрения сотрудничества различных регионов Украины с регионами Азербайджана.

Естественно, основную часть нашего сегодняшнего разговора составляли вопросы национальной и региональной безопасности. Мы обсудили здесь нагорно-карабахский конфликт и конфликт на востоке Украины. Мы поддерживаем друг друга и в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран. Здесь речь идет о восстановлении в рамках признанных на международном уровне границ. С этой точки зрения этот принцип охватывает наше сотрудничество как в двусторонних контактах, так и в рамках международных организаций. Это показатель уровня отношений между нашими странами. Мы выступаем с единой позиции как на региональном, так и на глобальном уровне. Желаю Азербайджану успешного председательства в ГУАМ в 2020 году.

Господин Президент, как Вы отметили, это мой первый официальный визит в Вашу страну. Этот визит только начался, но я уже уверен, что это будет показателем нового уровня нашего сотрудничества. Я уверен, что визит послужит дальнейшему развитию нашего потенциала. Благодарю.

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