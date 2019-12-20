Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Во встрече принимал участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент России Владимир Путин встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Владимир Путин выступил на встрече.

Затем Президент Ильхам Алиев вместе с участниками встречи ознакомился с историко-документальной выставкой "1939 год – начало II Мировой войны".

Собранные на выставке подлинники архивных документов, кинохроника, фотоснимки, музейные предметы и другие многочисленные экспонаты информируют о событиях, приведших к крупномасштабной мировой войне. Выставка, предназначенная как для историков, так и для самой широкой аудитории, организована при поддержке Федерального архивного агентства, Государственного военно-исторического архива, департамента исторических документов Министерства иностранных дел и Фонда президентских грантов России.

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