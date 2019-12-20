Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)

20 декабря 2019 23:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Во встрече принимал участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент России Владимир Путин встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Владимир Путин выступил на встрече.

Затем Президент Ильхам Алиев вместе с участниками встречи ознакомился с историко-документальной выставкой "1939 год – начало II Мировой войны".

Собранные на выставке подлинники архивных документов, кинохроника, фотоснимки, музейные предметы и другие многочисленные экспонаты информируют о событиях, приведших к крупномасштабной мировой войне. Выставка, предназначенная как для историков, так и для самой широкой аудитории, организована при поддержке Федерального архивного агентства, Государственного военно-исторического архива, департамента исторических документов Министерства иностранных дел и Фонда президентских грантов России.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Сегодня российско-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне в истории
Политика 20 декабря 23:44
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО)
Политика 20 декабря 20:38
Президент Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с руководителями организаций диаспоры Азербайджана (ФОТО)
Политика 20 декабря 17:13
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
Политика 20 декабря 16:08
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Агстафинского района
Политика 20 декабря 11:33
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы добились всестороннего развития нашей страны, о чем свидетельствуют все рейтинги
Политика 20 декабря 03:34
Лента новостей
В Венесуэле в результате крушения небольшого самолета погибли девять человек
Другие страны 00:01
Президент Ильхам Алиев: Сегодня российско-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне в истории
Политика 20 декабря 23:44
Путин и Мирзиёев провели двустороннюю встречу
Россия 20 декабря 23:39
В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков
Арабские страны 20 декабря 23:17
Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
Европа 20 декабря 23:01
В Мексике столкнулись два круизных лайнера
Другие страны 20 декабря 22:41
СБ ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода трансграничной помощи Сирии
В мире 20 декабря 22:22
Си Цзиньпин: договоренности Китая и США по первой фазе торговой сделки выгодны всему миру
Китай 20 декабря 22:09
Три человека погибли из-за шторма в Испании
Европа 20 декабря 21:52