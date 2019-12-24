Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)

24 декабря 2019 13:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:14)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось открытие Центра DOST номер два Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения, находящегося в Хазарском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях.

Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом центра.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (версия 2)
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