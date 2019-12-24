Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)

24 декабря 2019 22:24 (UTC+04:00)

24 декабря в Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна было организованно веселье по случаю празднования Нового года.

Как сообщает Trend, в веселье приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Лейла Алиева побеседовала с детьми, получающими лечение в центре, сфотографировалась с ними на память.

Выступления мастеров искусств, подготовленные интересные шоу подарили детям незабываемые впечатления.

Отметим, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева часто встречается с детьми, лишенными родительской опеки и нуждающимися в особой заботе, интересуется их воспитанием и обучением, участвует в различных мероприятиях и программах, проводимых для их эффективного досуга.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
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