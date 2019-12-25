В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)

25 декабря 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в зарубежных странах, в городах с компактным проживанием азербайджанцев, создаются и передаются в распоряжение наших соотечественников Дома Азербайджана. Очередной такой Дом был открыт 24 декабря в столице Германии Берлине, сообщает в среду Trend.

В церемонии открытия принимали участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты диаспоры, наши соотечественники, представители общественности и СМИ.

Председатель комитета Фуад Мурадов в своем выступлении отметил, что 24 декабря является знаменательной для нашей страны датой – днем рождения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Oн поздравил по этому случаю главу государства, пользующегося высоким авторитетом в стране и на международной арене, рассказал о больших успехах, достигнутых нашей страной в последние годы под его руководством.

Констатировав значение Домов Азербайджана, Ф.Мурадов подчеркнул, что их двери открыты для всех, кто любит наше государство и наш народ, для кого национальные интересы превыше всего: “Дома Азербайджана являются точкой опоры для наших соотечественников, местом их встреч и проведения обсуждений. Надеюсь, что эти Дома сыграют серьезную и важную роль в деле организационного становления, единства наших соотечественников, проживающих за рубежом. Наше единство, основа которого заложена учреждением координационных советов, станет еще прочнее”.

Затем чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, председатель Альянса азербайджанцев Германии Яшар Мусаев и другие в своих выступлениях поздравили главу государства Ильхама Алиева с днем рождения, отметили, что Азербайджан является пространством мира и стабильности. Они назвали открытие в такой знаменательный день Дома Азербайджана в зарубежной стране примером большого внимания и заботы о наших соотечественниках, проживающих за рубежом.

Мероприятие продолжилось концертной программой, состоящей из азербайджанских мугамов.

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  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
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