ЦИК Азербайджана об обращениях, поступивших в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили 25 обращений в связи с муниципальными выборами, проведенными 23 декабря.

Об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, обращения рассматриваются в соответствии с Избирательным кодексом.

Панахов добавил, что граждане в связи с зафиксированным ими на избирательных участках могут обращаться в окружные избирательные комиссии (ОИК). «ЦИК даст поручения ОИК для незамедлительного рассмотрения этих обращений», - сказал он.

Как сказал глава ЦИК, обращения, поступившие в связи с нарушениями, которые можно увидеть на кадрах, распространенных в соцсетях, относятся к 20 участкам в 9 муниципалитетах: “Это составляет чуть более 0,5 процента от общего числа муниципалитетов. В стране же, как известно, имеется 1606 муниципалитетов».

Панахов отметил, что на «горячую линию» ЦИК поступили 220 обращений: «В связи со списком избирателей и адресами участков поступили 90, по правовым вопросам – 130 обращений. В целом были зарегистрированы 282 627 просмотров с веб-камер, что говорит об интересе к выборам».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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