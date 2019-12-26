Мазахир Панахов ответил на обращение партии «Мусават»

26 декабря 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия «Мусават» обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в связи с тем, что им не выдают дополнительные подписные листы.

Обращение было рассмотрено на сегодняшнем заседании Комиссии, сообщает в четверг Trend.

На заседании руководитель Аппарата партии, полномочный представитель «Мусават» на предстоящих парламентских выборах Гюльага Асланлы довел вопрос до сведения председателя Комиссии Мазахира Панахова, попросив его, чтобы в окружные избирательные комиссии (ОИК) были отправлены обращения.

Асланлы отметил, что кандидатам выдается по10 подписных листов для сбора подписей: «Когда просишь дополнительный лист, то в ОИК говорят, что это не разрешено. Если мне не дают, то другим тем более не дадут. Прошу прокомментировать этот вопрос».

В ответ Панахов сказал, что никаких ограничений в выдаче подписных листов нет: «Если эти листы не были умышленно ликвидированы, то в выдаче дополнительных листов для широкого сбора подписей никаких препятствий нет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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