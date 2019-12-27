Завершилась дипмиссия посла Судана в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Судана в Азербайджане Аббаса Мустафу Ахмеда Абдаллу в связи с окончанием его дипломатической миссии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих отношениях между Азербайджаном и Суданом.

С удовольствием вспомнив встречу председателя Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках XVIII Саммита Движения неприсоединения в Баку, посол Аббас Абдалла отметил, что эта встреча внесла значимый вклад в развитие связей между Суданом и Азербайджаном.

В свою очередь министр Эльмар Мамедъяров сообщив, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с Суданом, в том числе с государствами-членами Движения неприсоединения, подчеркнул важность поддержки странами друг друга в рамках международных организаций.

Далее посол Абдалла выразил благодарность за оказанную поддержку в период его дипломатической миссии в Азербайджане.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла в направлении развития двусторонних отношений и пожелал ему удачи в будущей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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