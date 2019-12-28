В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)

28 декабря 2019 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона успешно завершился очередной курс снайперской подготовки. Мероприятие, проведенное в этой связи, началось под звуки государственных гимнов Турции и Азербайджана.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Поздравив выпускников, успешно завершивших курсы, выступавшие рассказали о военном сотрудничестве между двумя страны и значимости курса снайперской подготовки.

Далее выпускникам были вручены сертификаты и призы, победитель курса нанес на памятную доску выпускную эмблему.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
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