Вздорная предвыборная деятельность "Real" и "Мусават" - показатель старой провальной тактики — эксперт

4 января 2020 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение ряда оппозиционных структур бойкотировать по традиции предстоящие внеочередные парламентские выборы, намеченные на девятое февраля, доказывает, что они остаются верны своей прежней безрезультатной тактике, которую сегодня демонстрируют в ходе избирательной кампании, сказал в субботу Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, это особенно отчетливо проявляется в политико-идеологической деятельности партий «Мусават» и "Real", которые будут участвовать в предстоящих парламентских выборах: «Выдвигая своих кандидатов для участия в выборах, эти партии критикуют элементы предвыборной кампании, утверждая, что отсутствуют равные условия для всех кандидатов. Это несоответствие с реальностью доказывает, что избирательная платформа "Мусават" и "Real" лишена элементарной логики. Напрашивается вопрос - «почему вы участвуете в выборах, если предвыборные условия недемократичны?» «Мусават» и "Real" прекрасно понимают, что партии, которые бойкотировали все выборы, окончательно растеряли социальную поддержку. Сами они, участвуя в выборах, тем не менее пытаются ввести общество в заблуждение, имитируя солидарность с бойкотирующими партиями. Уже давно для всех очевидно, что партия, не участвующая в выборах, неминуемо сходит с политической сцены. Эти партии создают видимость, что им такой исход не грозит. Обе партии изначально сознают неизбежность своего поражения на выборах. Они пытаются скрыть, что это фиаско - ожидаемый результат многолетней порочной политики, самоизоляции от общества и отсутствия международной поддержки, и поэтому лицемерно сетуют на отсутствие честной конкуренции на выборах».

По мнению эксперта, идти на выборы, критикуя предвыборную среду – признак отсутствия тактики: «Партии "Мусават" и "Real" отдаляясь от прогресса все больше обрекают себя на провал. Участие в предстоящих парламентских выборах девятого февраля могло бы стать новым и историческим шансом для их выхода на более перспективный этап, но уже очевидно, что "Мусават" и "Real" теряют этот шанс».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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