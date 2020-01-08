МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране

8 января 2020 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране.

Об этом говорится в публикации МИД в Twitter, сообщает в среду Trend.

«Крайне опечалены этим известием…. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших», - говорится в соболезновании.

Напомним, что сегодня утром Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины" со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту разбился близ тегеранского международного аэропорта Имам Хомейни. В результате крушения никто не выжил.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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