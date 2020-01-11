Закир Гасанов: Вооружение, имеющееся в распоряжении азербайджанской армии, полностью позволяет обеспечить победу над противником (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центральном командном пункте, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в субботу состоялось служебное совещание с участием заместителей министров обороны, командующих родов войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица воинских объединений и соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, министр обороны довел до сведения командно-начальствующего состава задачи, возложенные Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию и приказал увеличить количество и эффективность учений и практических занятий с боевыми стрельбами, которые предстоит провести в этом году в различных масштабах с целью повышения боеготовности личного состава.

Министр потребовал усовершенствовать соответствующую учебно-материальную базу с целью качественной организации профессиональной подготовки военнослужащих различных специальностей, обеспечить боевую подготовку, организовать периодические сборы этой категории военнослужащих, в соответствии с приказами и директивами производить внезапные проверки в воинских частях в целях определения состояния непрерывного и устойчивого управления войсками, а также осуществлять постоянный контроль по воспитанию и состоянию воинской дисциплины личного состава.

Анализируя оперативную обстановку, сложившуюся на линии фронта, министр обороны высоко оценил боеспособность Отдельной общевойсковой армии и других воинских частей, находящихся в прифронтовой зоне. Отметив, что вооружение, имеющееся в распоряжении азербайджанской армии, полностью позволяет обеспечить победу над противником, Закир Гасанов поручил принять адекватные меры, связанные с применением более мощного оружия для немедленного пресечения попыток вероятной активизации действий подразделений вооруженных сил Армении.

В связи с зимним периодом, министр обороны поставил перед должностными лицами задачи по обеспечению бесперебойного отопления казарм и других объектов, проведению профилактических мероприятий медицинского контроля военнослужащих, в том числе молодых солдат, а также указал на необходимость обращать особое внимание на социальные условия личного состава.

Отмечая введение в эксплуатацию большого количества военных объектов в прошлом году, с целью улучшения служебной деятельности военнослужащих и социально-бытовых условий их семей, а также то, что эти работы будут продолжены и в текущем году, министр обороны подчеркнул, что согласно поручению Верховного Главнокомандующего, процесс обновления всей инфраструктуры азербайджанской армии будет полностью завершен в 2021 году.

По завершении совещания министр обороны дал соответствующие указания в связи с организацией и проведением в воинских частях мероприятий по выполнению задач, вытекающих из требований Распоряжения Президента Азербайджана "О тридцатой годовщине трагедии 20-го Января".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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