Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)

13 января 2020 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.
Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

(Текст: Кямаля Сеидова)


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  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
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