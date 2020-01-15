Президент Ильхам Алиев: В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха

БАКУ /Trend/ - В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2019 года.

"В связи с программой самозанятости по нашей инициативе в эту программу был приглашен и Всемирный банк. Основная цель здесь, естественно, не в том, чтобы использовать средства Всемирного банка. Хотя это тоже важно. Основной вопрос - использование их опыта. Потому что Всемирный банк реализовал аналогичные программы во многих странах, и у них большой опыт в этой области. Поэтому мы придаем большое значение соглашению, которое будет подписано. Уверен, что после подписания соглашения со Всемирным банком будут определены новые рамки нашего сотрудничества по этому направлению"- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что 70-процентный рост в связи с адресной социальной помощью – очень серьезный рост, и она охватывает 72 тысячи семей.

"Здесь главный вопрос, конечно же, справедливость. Этой помощью должны пользоваться именно те семьи, которые действительно нуждаются, те семьи, у которых тяжелое материальное положение. В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха. По этому вопросу я дал вам поручение. Если в прошлом году были предоставлены 934 квартиры, то в этом году, считаю, должно быть предоставлено 1500 квартир. Министерство финансов и Министерство экономики должны дать соответствующие указания по этому вопросу. Таким образом, если мы добьемся этого, а я уверен, что мы добьемся, тогда в очереди останутся всего 2000 семей. В ближайшие годы мы и их обеспечим домами"- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что считает экономические показатели страны положительными.

"Особенно отмечу ненефтяную промышленность, где рост составил 14 процентов. Сельское хозяйство выросло почти на 7 процентов. Пусть сейчас министр экономики сообщит, каковы прогнозы экономического развития на этот год. Инвестиционная программа была утверждена в прошлом месяце и, не теряя времени, должна быть реализована. Наш ненефтяной экспорт вырос на 14 процентов. Это - большой рост. Однако существуют объективные причины, в определённой степени препятствующие росту ненефтяного экспорта. Первый из них - рост населения. То есть, мы потребляем больше внутри страны"- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что вторым фактором является увеличение числа туристов.

"То есть, если 5 лет назад приезжало менее 2 миллионов человек, то сейчас прибывает более 3 миллионов. Конечно, внутреннее потребление и внутренний спрос растут. Поэтому следует разработать долгосрочную стратегию ненефтяного экспорта, причем она должна быть связана с существующими рынками, должна вестись работа, связанная с выходом на перспективные рынки. В целом, мы теперь знаем, что население ежегодно увеличивается как минимум на 100 тысяч человек. Приняв это за долгосрочный прогноз, мы также должны определить объем внутреннего спроса. Потому что если мы не увеличим производство, ненефтяное производство, то в будущем наш ненефтяной экспорт не только не увеличится, а еще больше снизится. Поэтому здесь на повестке дня стоят вопросы стимулирования перерабатывающей промышленности. Так что Министерство экономики должно находиться в тесной связи с Министерством сельского хозяйства. Потому что наш основной ненефтяной экспорт - это сельскохозяйственная продукция. Государственная инвестиционная программа уже утверждена, и ее основная цель - обеспечение экономического роста. Однако в то же время государство в настоящее время выступает в качестве основного инвестора. Но мы хотим, чтобы основным инвестором в ненефтяной сфере стал частный сектор",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что развитие малого и среднего бизнеса также является приоритетом.

"Нам хорошо известно, что основную часть валового внутреннего продукта в развитых странах обеспечивает малое и среднее предпринимательство. В Азербайджане мы в этом направлении предпринимаем первые шаги, и поддержка здесь малого и среднего бизнеса должна быть на самом высоком уровне",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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