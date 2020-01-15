Глава МИД Беларуси обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике

15 января 2020 13:34 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 января встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, передает Trend

"Во время встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере", - рассказали в пресс-службе МИД.

Подробности состоявшегося разговора не раскрываются, однако стоит отметить, что накануне тема взаимодействия с Азербайджаном звучала в плане проработки альтернативных поставок нефти.

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