Али Ахмедов: Соответствие развития Азербайджана стратегии развития ООН - одна из основных целей государства (версия 2)

16 января 2020 10:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:17)

БАКУ /Trend/ - Соответствие развития Азербайджана стратегии развития ООН - одна из основных целей государства.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что сотрудничество Азербайджана и ООН всегда высоко оценивается правительством.

"Это сотрудничество принесло большую пользу Азербайджану. Полагаю, что оно будет продолжено и впредь. Связи Азербайджана с ООН охватывают различные сферы", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что Азербайджан - одна из наиболее успешно развивающихся стран последних 30 лет: «Развивается экономика страны, значительно улучшились условия жизни людей. Азербайджан является одной из немногих стран, представивших два Национальных отчета, и это говорит о том, что прилагаются усилия для достижения глобальных целей ООН, намеченных до 2030 года. Страна обозначила главные цели по проекту до 2030 года, и основная цель в том, чтобы национальная программа развития соответствовала стратегии, определенной ООН».

Ахмедов отметил, что основная особенность развития в Азербайджане заключается в том, что оно наблюдается во всех сферах: "Одна из главных задач, стоящих перед страной - это развитие социальной сферы. В последние годы в Азербайджане реализовано много социальных проектов, которые будут продолжены".

Напомним, сегодня в Баку проходит конференция, посвященная определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Эльдар Джанашвили.Текст: Кямаля Сеидова)

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