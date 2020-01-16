ОПРОС: Азербайджан вновь назван самым надежным другом Турции

16 января 2020 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 56,5 процента населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на опрос Университета «Кадир Хас» по итогам 2019 года.

Согласно опросу, 43,5 процента респондентов считают другом и союзником страны также Узбекистан.

При этом самой большой угрозой для Турции 64,5 процента опрошенных назвали США.

Согласно мнению 45 процентов респондентов Турция является исламской страной, 17,6 процента считают ее европейским и светским государством. 51,1 процента опрошенных сочли, что Анкара должна вести переговоры по вхождению в ЕС.

Напомним, что Азербайджан был назван самым надежным другом Турции также по итогам опроса 2018 года.

Отметим, что Университет «Кадир Хас» является третьим по уровню образования в Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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