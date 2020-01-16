В Азербайджане завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты

16 января 2020 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи со внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сегодня в 18:00 окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили процесс регистрации кандидатов в депутаты, сообщает в четверг Trend.

В период с 17 января по 8 февраля будет проходить агитационная кампания зарегистрированных кандидатов в депутаты Милли Меджлиса.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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