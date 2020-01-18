Политолог: Вместо мирных шагов со стороны Армении слышны очередные провокационные заявления

БАКУ /Trend/ - Результатом переговоров между Азербайджаном и Арменией должно стать подписание первыми лицами двух государств документов с детальным планом действий по возвращению под контроль Баку оккупированных Ереваном семи районов вокруг фактически находящейся под контролем армянских властей так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» («НКР»), а также возвращение на свои земли азербайджанского населения, ранее вынужденно покинувшего регион в результате этнических чисток.

Об этом сказал Trend российский политолог, основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Политолог отметил, что возвращение под контроль Баку оккупированных Арменией семи районов, а также возвращение на свои земли азербайджанского населения касается первого пакета мирного плана, переговоры по которому уже не первый год ведутся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и реализация которого уже давно должна была быть начата.

Однако, по словам эксперта, раз за разом армянская сторона находит поводы для затягивания переговорного процесса и переноса на неопределенный срок начала реализации мирного плана: «Это свидетельствует о реальном настрое властей Армении: ни деоккупации земель, ни возвращения азербайджанских беженцев, ни выплаты им компенсации за насильственно отнятое имущество».

Как сказал Арьков, формально, Ереван продолжает участие в переговорах, а его представители заявляют об отсутствии препятствий возвращению азербайджанских беженцев и их потомков в Нагорный Карабах, но на практике их слова расходятся с делами: «Вместо мирных шагов со стороны армянских политиков слышны очередные провокационные заявления, а со стороны армянских военных чинов - очередные провокации на линии соприкосновения, приводящие к очередным человеческим жертвам».

Напомним, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на конец января. Об этом вчера сказал журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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