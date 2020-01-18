Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны

18 января 2020 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Radio France Internationale (RFI) помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что между Францией и Азербайджаном существуют дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Франция является для нас важным партнером в Европейском союзе. Франция также является экономическим и торговым партнером для Азербайджана. Франция является страной-сопредседателем Минской группы. Мы всегда говорим нашим французским коллегам, что президент Франции Эммануил Макрон имеет открытое приглашение в Азербайджан, так как у нас дружеские отношения. Предыдущие президенты Франции, президент Саркози, президент Олланд совершали визит в Азербайджан. В прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом во Франции. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева совершала визит во Францию. Первый вице-президент Азербайджана уделяет особое внимание сотрудничеству между Азербайджаном и Францией, в частности, культурной составляющей сотрудничества», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что на основе этих позитивных факторов две страны могут двигаться вперед.

«Мы видим большой потенциал для политических дискуссий, структурированного диалога, сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Французские энергетические компании, в том числе Total, уже присутствуют в регионе Каспийского моря. Французские компании также активно участвуют в гражданских проектах у нас в стране. Правительство субсидировало контракты, которые также предусматривают открытие новых рабочих мест во Франции. Между Баку и Парижем существуют прекрасные отношения. И мы хотели бы еще больше укрепить наше сотрудничество», - добавил Гаджиев.

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