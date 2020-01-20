Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней (ФОТО)

20 января 2020 00:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится: "20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней. 30 лет назад отважные сыновья и дочери нашего народа, пожертвовав своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, стали шехидами. В День всенародной скорби с уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.".

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней (ФОТО)
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