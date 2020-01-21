Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Хорватии

БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече было выражено удовлетворение уровнем отношений в соответствии с документом о стратегическом партнерстве, подписанным между Азербайджаном и Хорватией.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в энергетической, транспортной сферах, в области информационно-коммуникационных технологий и пр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.