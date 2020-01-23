Мазахир Панахов: ЦИК неоднократно обращался к кандидатам в связи с соцсетями

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) неоднократно обращалась к кандидатам в связи с социальными сетями.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Председатель ЦИК отметил, что в ходе агитации в соцсетях кандидаты должны действовать согласно требованиям Избирательного Кодекса: «Выполняйте требования и ведите себя во время агитации в социальных сетях в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса».

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.