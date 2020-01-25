Историческое наследие Азербайджана подвергается армянской агрессии – Фарид Шафиев

25 января 2020 11:24 (UTC+04:00)

Баку/Trend/- Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выразил мнение по поводу реконструкции Шушинской крепости марионеточным режимом в Нагорном Карабахе.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр, Шафиев отметил, что последние 30 лет Армения не только продолжает незаконно оккупировать азербайджанские земли, но и всеми возможными способами продвигает насильственную и захватническую политику в отношении исторического, культурного и музыкального наследия нашего народа.

"Очевидно, что одной из основных целей проводимой Арменией политики является подкрепление своих беспочвенных заявлений путем уничтожения или фальсификации наследия исконного населения захваченных земель. В то же время, происхождение истинных жителей и владельцев исторических памятников на захваченных территориях не вызывает никаких сомнений у серьезных и объективных наблюдателей.

По сообщениям армянских СМИ, на этот раз новость о восстановлении знаменитой Шушинской крепости марионеточным режимом в Карабахе свидетельствуют об агрессивной политике этой страны. Этот исторический памятник, называемый азербайджанцами Шушинской крепостью, был заложен в 1751 году карабахским ханом Панахали ханом, а построен под личным контролем великого везиря, поэта Моллы Панаха Вагифа.

Следует отметить, что в прошлом году мечеть "Юхары Говхар ага", расположенная в Шуше и принадлежащая азербайджанцам, была представлена армянскими оккупационными силами как религиозный и исторический пример персидской культуры. Ранее руководство Армении полностью разрушило семь из восьми мечетей в исторической столице Еревана, которые являются историческими образцами азербайджанской архитектуры.

Оставшаяся знаменитая мечеть Гёк, построенная по приказу иреванского хана Гусейнали в 1766 году, была переделана (три из четырех минаретов мечети были снесены) в "один из исторических памятников Ирана" и стала "центром иранской культуры в Армении"", - сказал Шафиев.

Он еще раз призвал международное сообщество рассматривать подобные шаги Армении на оккупированных территориях, как последовательный и целенаправленный террористический акт в отношении наследия Азербайджана.

"Мы хотим донести до международного сообщества, что эти действия властей Армении противоречат всем международным законодательным и гуманитарным нормам, а также призываем оказать давление на власти Армении, в том числе обеспечить неприкосновенность всех исторических памятников на оккупированных территориях до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован.

Хотим отметить, что последние действия в отношении Шушинской крепости еще раз доказывают нежелание Армении разрешить конфликт мирным путем и побуждают Азербайджан прибегнуть к другим путям разрешения этой территориальной проблемы. Следовательно, в будущем, вся ответственность за торпедирование мирных переговоров будет лежать полностью на властях Армении", - резюмировал Шафиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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