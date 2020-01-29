Азербайджан и Украина заинтересованы развивать новые маршруты экспорта энергоресурсов - украинские политологи

29 января 2020 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Украина являются давними партнерами и 12-е заседание межправительственной комиссии свидетельствует о значительном взаимном интересе, тем более, что разносторонние экономические связи между нашими странами отлажены уже давно.

Об этом сказал Trend директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда.

Отметим, что 31 января в Киеве состоится 12-е заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Украинский политолог считает, что заседание подтвердит традиционно высокий уровень взаимоотношений между Украиной и Азербайджаном.

Эксперт полагает, что как члены ГУАМ, эти два государства заинтересованы развивать новые маршруты экспорта энергоресурсов из бассейна Каспийского моря, что соответствует государственным интересам двух стран: «Думаю, что сотрудничество в транзите нефти и газа из Азербайджана может быть более плодотворным. Развитие сети компании SOCAR в Украине отвечает интересам украинских потребителей, равно как и интенсификация поставок продуктов питания. Азербайджан и Украина могут предложить друг другу не только деликатесы, но и продукты повседневного потребления».

Кроме существующих сфер сотрудничества, как считает политолог, следует активизировать контакты в сфере образования (обмен учеными и студентами). Также он отметил военно-техническое сотрудничество, в котором Украине, по его словам, определенно есть, что предложить Азербайджану. Украинский эксперт полагает, что интенсификация контактов в сфере культуры также отвечает интересам двух государств.

В свою очередь, политолог - руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» - Владимир Фесенко сказал, что уже 12-е заседание этой комиссии является свидетельством стабильных партнерских отношений между этими странами.

В. Фесенко считает, что поскольку речь идет о межправительственной комиссии, то на заседании приоритетными будут вопросы двустороннего экономического сотрудничества, особенно в энергетической сфере:

«Также речь может идти о выполнении договоренностей и поручений президентов двух стран по итогам недавнего визита президента Зеленского в Азербайджан. Особый интерес Украины и один из главных приоритетов для президента Зеленского – привлечение прямых иностранных инвестиций. Украина будет приветствовать расширение инвестиций из Азербайджана».

В заключении политолог отметил, что в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встречался с руководителем азербайджанской компании SOCAR.

Отметим, что 31 января в Киеве состоится 12-е заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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