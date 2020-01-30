Обсуждению цен на российский газ мешает истерия руководства Армении — политолог

БАКУ/Trend/ - Тему цен российского газа для Армении можно обсуждать путем прямых и честных переговоров, главное, чтобы не вмешивалась политическая истерия руководства Армении.

Об этом сказал Trend российский политолог Андрей Иванов, комментируя заявления армянских экономистов о том, что стоимость российского газа в Европе значительно снизилась, а в Армению он поставляется по более высокой цене, следовательно, по их мнению, это дает основания требовать от "Газпрома" не повышать цену на газ для Армении.

По словам политолога, дело в том, что отношения между Россией и Арменией не строятся полностью на взаимовыгодной основе и не имеют прочного экономического базиса, как в случае двусторонних отношений России и Азербайджана:

«Москва и Ереван выменивают друг у друга политическую лояльность в обмен на энергоресурсы, экономическую помощь - за заключение того или иного контракта, какие-либо преференции - в обмен на военную защиту. То есть, между Россией и Арменией нет чисто экономических контрактов, чисто политических союзов и чисто военно-технического сотрудничества. Есть именно смешанный торг, где объектами выступают вещи из самых разных плоскостей. Конечно, Москве не нравится, что Ереван стал больше посматривать на Запад. Но при этом Москва отлично знает, что энергоресурсы, безопасность, включенность в геополитические проекты, рынок сбыта — это всё в ее руках, и потому там нет серьезного опасения, что Армения куда-то «уплывет»».

Эксперт также отметил, что политическому руководству Армении необходимо понимать, что цена на газ всегда зависит от очень многих факторов — нельзя взять среднемировую цену и по ней высчитывать стоимость поставок топлива той или иной стране.

Так, на примере Германии, политолог пояснил, что цена российского газа для нее заметно ниже, чем для других стран Европы просто потому, что у РФ с ФРГ ряд совместных проектов в энергетической отрасли. Также, по его мнению, стоит учитывать стоимость доставки газа, политические риски, связанные с этим, и, естественно, объем поставляемого газа:

«Например, по недавно построенному трубопроводу «Сила Сибири» газ из России в Китай будет транспортироваться многие годы, речь идет о колоссальных закупках «голубого топлива», и соответственно Поднебесная может резонно рассчитывать на скидки. Что касается Армении, то поставки в эту страну сравнительно небольшие. Кроме того, есть уже заключенные долгосрочные контракты и обязательства, взятые Арменией на себя, по которым она, в частности должна до 2048 года покупать определенный объем газа у России».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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