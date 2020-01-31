Представители БДИПЧ ОБСЕ проинформированы о предвыборной ситуации в Азербайджане

31 января 2020 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Руководитель Избирательного штаба Ассоциации содействия развитию гражданского общества (AVCİYA) Магеррам Зульфугарлы встретился с представителями БДИПЧ ОБСЕ, находящимися в Баку в связи с наблюдением за предстоящими парламентскими выборами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

На встрече аналитик БДИПЧ ОБСЕ Маша Янушевич кратко проинформировала о работе, проделанной представляемой ею организацией в связи с парламентскими выборами в Азербайджане.

Представитель AVCİYA ознакомил представителей ОБСЕ с работой Ассоциации, проведенной в связи с мониторингами в процессе выборов, проведенных в Азербайджане с 2004 года, а также с работой в связи с выборами в Милли Меджлис, которые будут проведены девятого февраля.

На встрече был проведен обмен мнениями по работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), предвыборной атмосфере, жалобам избирателей, кампании сбора подписей кандидатами, отчетам, подготовленным обеими структурами и т.д. Участники положительно оценили работу ЦИК в сфере рассмотрения жалоб кандидатов.

В заключение между двумя структурами была достигнута договоренность о продолжении обмена опытом и организации встречи представителей AVCİYA с 350 наблюдателями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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