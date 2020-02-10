Приглашение более 800 зарубежных наблюдателей - показатель всесторонней подготовки к парламентским выборам в Азербайджане - британская миссия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приглашение более 800 зарубежных наблюдателей является показателем всесторонней подготовки к парламентским выборам в Азербайджане.

Об этом было сказано на пресс-конференции британской миссии в составе шести человек по итогам наблюдения за выборами, сообщает в понедельник Trend.

Они отметили, что в пятый раз наблюдают за выборами в Азербайджане, и участвовали в качестве наблюдателей и на президентских выборах.

По их словам, организация избирательного процесса была всесторонней. "К примеру, напротив имен кандидатов в избирательных бюллетенях была краткая информация, и думаем, что эта практика должна быть применена во многих странах, включая Британию. Также хотим отметить наличие документов, в которых отражены права и обязанности наблюдателей. 80 процентов наблюдателей составили женщины, и это тоже положительный фактор», - сказали члены миссии.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)