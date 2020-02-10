Литовский наблюдатель: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях демократии и прозрачности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях демократии и прозрачности.

Об этом на пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Азербайджане сказал международный наблюдатель, руководитель межпарламентской группы дружбы Литва-Азербайджан Валерий Симулик, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что неоднократно был наблюдателем на выборах в Азербайджане.

"Мы побывали на 15 избирательных участках трех округов, в том числе в селе Джоджуг Марджанлы. Среди наблюдателей были не только члены партий, но и независимые представители», - сказал он.

Глава межпарламентской группы дружбы Литва-Азербайджан коснулся и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что члены Группы дружбы Литва-Азербайджан хорошо информированы о проблеме оккупации азербайджанских земель. Симулик выразил надежду, что эта проблема найдет свое справедливое решение, и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)