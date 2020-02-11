Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании в штаб-квартире НАТО

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 12 февраля отправится в Брюссель для участия в заседании, которое состоится в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе заседания, которое пройдет 13 февраля, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане и по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)