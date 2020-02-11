Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании в штаб-квартире НАТО
БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 12 февраля отправится в Брюссель для участия в заседании, которое состоится в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе заседания, которое пройдет 13 февраля, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане и по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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