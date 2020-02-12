Новые парламентарии Азербайджана должны быть ближе к своим избирателям - политолог

БАКУ/Trend/ - Обновление государственных институтов Азербайджана отвечает современным требованиям государственного управления.

Об этом сказал Trend глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его мнению, новый парламент Азербайджана должен более серьезно отнестись к своим функциям и задачам, которые стоят перед азербайджанской государственностью: "Мы знаем, что в последнее время модернизируется управленческая система в стране, а реформы и впредь будут продолжаться.

И в этом смысле новые парламентарии должны быть более лояльны и ближе к своим избирателям. Помимо заседаний Милли Меджлиса в столице они должны посещать регионы, от которых они избирались, знакомиться с положением региона и его населения и способствовать их развитию. Именно такие задачи стоят перед парламентариями".

Политолог отметил, что после парламентских выборов Азербайджан продолжит свой внутренний и внешний политический курс: "Мы знаем, что Баку ведет сбалансированную политику между разными политическими векторами. И все это время Азербайджану удавалось сохранять нейтралитет в различных вопросах с международными акторами".

По словам эксперта, самая большая задача, которая стоит перед Азербайджаном – это возвращение оккупированных земель: "Думаю, что 2020 год будет годом мирных переговоров между сторонами. И Армения в течение этого года должна будет последовать требованиям и принятым международными организациями резолюциям (Хельсинкский Заключительный акт и другие резолюции ЕС и СБ ООН).

Все это время Баку показывал свою миротворческую политику. Азербайджан обращался к международным наблюдателям ОБСЕ, членам Совета безопасности ООН для оказания влияния на Армению в выполнии требований международного права. Хотя, в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями, Баку вправе воспользоваться статьей № 51 устава ООН и восстановить свою территориальную целостность".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова).

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