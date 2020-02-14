Президент Ильхам Алиев: Независимое Азербайджанское государство построено на очень глубоких национально-духовных ценностях

БАКУ /Trend/ - Независимое Азербайджанское государство построено на очень глубоких национально-духовных ценностях, в то же время наше государство современное, светское, оно готово успешно идти в будущее и открыто для международного сотрудничества.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире.

"Я неоднократно говорил, еще раз хочу сказать, в частности, обращаюсь к молодежи: и в государственном строительстве, и в общественных процессах, и в проведении реформ основные ценности должны быть для нас превыше всего. Независимое Азербайджанское государство построено на очень глубоких национально-духовных ценностях, в то же время наше государство современное, светское, оно готово успешно идти в будущее и открыто для международного сотрудничества. Синтез всех этих факторов обусловливает наши успехи. В особенности, если молодежь воспитывается в национальном духе, в духе патриотизма, то она и в будущем сможет достойно отстаивать интересы страны", - сказал глава государства.

По его словам, для отстаивания интересов страны необходимы несколько важных факторов.

"В первую очередь, должны быть любовь к Родине, привязанность к Родине и национальным корням. Сегодня в нашем обществе это есть, и от вас, молодежи, зависит, чтобы так было всегда, ведь дальнейшая судьба нашей страны будет в руках такой современной, обладающей знаниями, талантливой молодежи, как вы. Развитие Азербайджана через пятьдесят, сто лет будет зависеть от деятельности и мировоззрения таких молодых людей, как вы, и следующих поколений. Поэтому мы должны передавать из поколения в поколение присущие нашему народу ценности, не утрачивать, беречь их. В нынешних условиях сделать это не так просто, потому что сейчас мир глобализируется, информация не знает никаких границ, - и это положительный факт, - но, наряду с этим, не знает границ и дезинформация. 5-6 лет назад понятия фейк-новости не существовало. Сейчас это реальность, это признают главы государств ведущих стран мира. Они тоже страдают от этого. С одной стороны, медиа, преодолевая все границы, входит в каждую страну, и это положительный факт. Как вам известно, свобода медиа есть и в Азербайджане, интернет свободный, нет никакой цензуры. С другой стороны, переходят границы и информационные провокации, ложные сообщения, новости, полные клеветы. Мы должны быть готовы к этому. Особенно молодежь. Мы должны знать, что никто не хочет нашего успешного развития больше, чем мы, и наша судьба - в наших руках. Мы уже около 30 лет живем как независимая страна, и независимость - дороже всего. Поэтому национальные ценности, независимость и современность - важнейшие факторы для нашего дальнейшего развития. Потому что мы должны быть далеки от догматизма, который является основным препятствием для любого общества", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, у нас свой путь стратегического развития - защищать национальные ценности, укреплять независимость и дальше ни от кого не зависеть, не быть управляемыми по чьей-то воле, успешное социально-экономическое развитие, безопасность, стабильность, открытость миру и защита национальных интересов.

"Это - наш стратегический курс. Он остается, будет и должен оставаться неизменным. Но мы не можем жить, как говорится, в закрытых условиях. Процессы, происходящие в мире, нашем регионе, конечно, влияют и на нас. К сожалению, процессы в нашем регионе развиваются в негативном направлении, мы видим это. Новые очаги конфликтов и противостояний, войны, гражданские войны - все эти негативные тенденции, в том числе переживаемый в мире кризис в экономической сфере, могут оказать и оказывают влияние и на нас. Поэтому мы, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, должны сообразно этому предпринимать свои шаги, в том числе тактические шаги. Учитывая то, что внутри страны рисков нет - ни политических, ни социальных, ни экономических, ни физических - все возможные проблемы могут прийти со стороны. Как идеологические провокации, - я уже сказал об этом, - так и другие провокации. Поэтому мы должны защищать нашу страну, наши границы, так прочно возводить информационные, духовные границы, чтобы ни одна сторонняя сила не могла создавать препятствия нашим национально-духовным ценностям, независимости, дальнейшему успешному развитию. Пока я нахожусь на этом посту, Азербайджан будет идти по пути независимости, свободы и развития. Мы должны постараться, чтобы грядущие поколения, молодежь строили свою деятельность в этом направлении и не поддавались на провокации, не верили лживым докладам некоторых международных организаций. За ними стоят очень серьезные политические интересы. Почему Азербайджан порой сталкивается с давлением в международной плоскости? Потому что ни перед кем не склоняет голову и не будет склонять. Мы не действуем под чью-то указку и поступаем правильно. Поэтому в нашей стране есть стабильность, развитие и спокойствие", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Посмотрите на другие страны, они попали под влияние больших государств, отметил он. "Посмотрите, в каком состоянии они находятся, там происходят гражданские войны, массовое неповиновение, продолжается политический и экономический кризис. Эти страны фактически находятся под внешним управлением и отдали свою независимость в чье-то распоряжение. Мы же ведем достойную политику. Я всегда говорил, что судьба народа, судьба Азербайджанского государства находится в руках нашего народа. Мы, наконец, живем как независимое государство и ни от кого не зависим. Но мы хорошо знаем свою историю. Даже история Азербайджанской Демократической Республики была неоднозначной. Образование Азербайджанской Демократической Республики - историческое событие и источник нашей гордости. Потому что именно азербайджанский народ первым в мусульманском мире создал демократическую республику, принятые законы и планы, намерения могли обусловить успешное развитие нашей страны. Однако правдой является и то, что в течение двух лет правительство Азербайджана не могло полностью контролировать свою территорию. Правда и то, что в Баку правил иностранный экспедиционный корпус, который не признавал власти Азербайджанской Демократической Республики. Ее руководители вынуждены были вести обсуждения с генералами экспедиционного корпуса, чтобы проводить независимую политику. Этот процесс тоже шел с большими трудностями", - подчеркнул глава государства.

По его словам, поэтому нынешний независимый Азербайджан не сравнить ни с одним периодом. "Ни с одним. Такого независимого и свободного государства в истории Азербайджана не было. Историки хорошо это знают. И мы должны ценить это. В 1991 году судьба предоставила нам шанс. Мы могли потерять и по существу теряли его, так как процессы, происходившие в начале 1990-х годов, вели нашу страну к гибели. Но после прихода в 1993 году Гейдара Алиева к власти Азербайджан избавился от всех этих бед и вступил на путь развития, на путь независимости. Сегодня мы идем этим путем, и будем идти", - заявил Президент Ильхам Алиев.