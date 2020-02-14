Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 14 февраля начался визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Президент Ильхам Алиев встретился сегодня с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии, главным исполнительным секретарем "Veridos GmbH" Андреасом Решмайером.
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Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО)
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