Президент Ильхам Алиев: В Баку должны применяться самые современные технологии

БАКУ /Trend/ - В Баку должны применяться самые современные технологии, в том числе одним из основных условий является соответствие транспортных средств самым высоким мировым стандартам.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая председателя Правления Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли.

"Бакинское транспортное агентство завершило прошедший год с хорошими результатами, я лично ознакомился с частью проделанной работы. Считаю, что прошлый год был для агентства успешным. Однако мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами, еще многое предстоит сделать. За последние пять лет в наш город были доставлены сотни новых автобусов. Все они произведены ведущими компаниями мира. Это – наш сознательный выбор, потому что в Баку должны применяться самые современные технологии, в том числе одним из основных условий является соответствие транспортных средств самым высоким мировым стандартам. Должен также сказать, что доставленные пять лет назад в Баку первые автобусы иностранного производства еще не были выпущены на линии стран, в которых произведены. То есть, поставляются самые современные автобусы. Конечно, это - очень важный шаг, направленный на значительное улучшение городского транспорта. Моим указанием из государственного бюджета ежегодно выделяются достаточно крупные средства, и каждый год по линии Бакинского транспортного агентства завозятся в среднем триста автобусов. Таким образом, мы постепенно модернизируем автобусный парк. В то же время рекомендую частным компаниям также вновь посмотреть на свои автобусные парки. Вижу, что некоторые компании предпринимают важные шаги в этом направлении", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что завоз автобусов в нашу страну, конечно, является частью нашей работы.

"Вся дорожно-транспортная инфраструктура должна отвечать современным требованиям, и в этом направлении принимаются комплексные меры. Азербайджан занимает 27-е место в мире по дорожной инфраструктуре. Это нашло отражение в отчете Давосского форума.Принимаются и будут приниматься и другие меры, связанные с городским транспортом.Конечно, совершенствование городского транспорта является важным вопросом для любого крупного города. Рад, что работа, проделанная в последние годы в городе Баку, носит комплексный характер и охватывает все сферы, связанные с транспортом", - сказал глава государства.

По его словам, очень хорошо, что в настоящее время проводится координационная работа между всеми видами транспорта.

"Считаю, что на очередном этапе услуги такси, метро и автобуса должны быть теснее связаны друг с другом. Главное - уменьшить пробки. Конечно, мы не можем ограничиться для этого лишь прокладкой новых дорог, строительством новых развязок. Однако если бы за последние 10-15 лет в Баку не были реализованы крупные проекты дорожной инфраструктуры, то сегодня городской транспорт не смог бы двигаться из-за пробок. Это правда. Просто надо вернуться к картине 10-летней давности, чтобы каждый видел и знал это. Наши основные транспортные артерии, можно сказать, были полностью парализованы. Основная дорога, соединявшая город с аэропортом, хотя и считалась четырехполосной, по сути была двухполосной, вдоль этой дороги было несколько кругов. Сегодня нет ни одного круга, то есть, есть все возможности для очень удобного проезда из аэропорта в город. И не только это. Большое значение имеет также прокладка другой автомобильной дороги в аэропорт. С Зыхского направления до аэропорта вообще не было дороги. В то время мы, проявив инициативу, сделали это, что решило многие вопросы. В то же время могу сказать, что проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных", - сказал глава государства.