Президент Серджо Маттарелла: 2020 год объявлен в Италии «Годом Азербайджана»

Политика 20 февраля 2020 23:08 (UTC+04:00)
Президент Серджо Маттарелла: 2020 год объявлен в Италии «Годом Азербайджана»

БАКУ /Trend/ - 2020 год объявлен в Италии «Годом Азербайджана».

Как передает Trend, об этом сказал Президент Италии Серджо Маттарелла в ходе выступления вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати.

"Для меня большая радость и высокая честь встречать Президента Ильхама Алиева в Квиренале. Это его первый государственный визит в Италию. Очень рад, что спустя примерно два года после моего визита в Баку господин Президент совершает визит сюда. У меня прекрасные воспоминания о состоявшемся два года назад визите. Сегодняшний визит господина Президента в Рим еще раз свидетельствует о прочности связей между Италией и Азербайджаном", - сказал Президент Италии.

Президент Серджо Маттарелла отметил, что по итогам проведенных переговоров мы уже отметили несколько вопросов.

"Особо подчеркнули здесь связи между Италией и Азербайджаном. Мы говорили о связях не только в энергетическом секторе, но и в других областях, в том числе в политической, культурной сферах. Здесь была отмечена Совместная декларация об укреплении партнерства в различных областях. Декларация, подписанная господином Конте и господином Президентом, придаст импульс развитию наших связей, можно сказать, во всех сферах. Италия и Азербайджан являются дружественными друг другу странами и основными партнерами в регионе. Азербайджан является современной, очень открытой для диалога страной, которую видит весь мир. Здесь я хочу также отметить трехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Азербайджан взял на себя это обязательство, и это еще более усилит его работу в международной сфере. Желаю господину Президенту успехов в этом деле. У нас очень интенсивные связи в торгово-экономической сфере, мы идем вперед, стремительно развиваясь", - сказал Президент Италии.

По его словам, итальянские предприятия привлекаются в Азербайджан, многие уже работают, отныне и другие будут привлекаться в эту сферу.

"Кроме того, господин Президент и все правительство реализуют многочисленные планы, связанные с диверсификацией политико-экономической жизни страны. Мы всегда готовы оказать поддержку этому делу. В ходе сегодняшних встреч состоится обмен подписанными соглашениями по ряду сфер. Это – наглядный показатель нашего развивающегося сотрудничества в политической и экономической сферах. Хотел бы также отметить проект Южного газового коридора. Уже завершаются работы по проекту ТАР. Это будет способствовать дальнейшему развитию связей между Италией и Азербайджаном, а также сохранению стабильности в регионах Каспийского и Средиземного морей.Хочу отметить позитивный взгляд Азербайджана на международные вопросы", - сказал Президент Италии.

Президент Серджо Маттарелла подчеркнул, что Азербайджан является страной, всегда открытой для сотрудничества со всеми в энергетическом секторе.

"Должен еще раз отметить, что Азербайджан готов к диалогу со всеми странами в международных вопросах. Кроме того, только что мы отметили с господином Президентом развивающиеся связи между нашими странами и в культурной сфере. Во время сегодняшних встреч ожидается подписание многочисленных соглашений и в этой сфере, и все они очень важны. Однако среди них мне хотелось бы особо отметить одно из самых важных. Между азербайджанской компанией «Азеркосмос» и итальянской партнерской компанией состоится обмен соглашением, связанным с дальнейшим сотрудничеством и применением высоких технологий. Я уже сообщил господину Президенту, что 2020 год объявлен в Италии «Годом Азербайджана». Это будет способствовать укреплению наших связей, дружбы, сотрудничества и еще более интенсифицирует отношения между нашими странами. Кроме того, мы говорили о достижении определенного стабильного результата, связанного с Нагорным Карабахом. Мы с итальянской стороны выражаем постоянную поддержку этому вопросу. Надеемся, что благодаря политическим переговорам по данной проблеме очень скоро будут достигнуты определенные результаты", - сказал Президент Италии.

По его словам, Италия всегда готова оказать поддержку также связям между Азербайджаном и Европейским Союзом.

"Мы готовы к широкому сотрудничеству и в данной сфере для стимулирования связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Италия считает Азербайджан основным партнером и по Евроатлантическому партнерству. Сотрудничество между нашими странами в борьбе с терроризмом в Афганистане и, как видите, во всех сферах находится на высоком уровне. Азербайджан всегда может рассчитывать в этом сотрудничестве на дружбу и поддержку Италии. Еще раз добро пожаловать", - сказал Президент Италии.

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