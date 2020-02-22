Голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно - глава ЦИК
БАКУ /Trend/ - Процесс голосования в воинских частях такой же, как и на других избирательных участках.
Как сообщает Trend, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель этой структуры Мазахир Панахов.
Он отметил, что голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно.
"Нигде в мире нет такой прозрачности в этом вопросе, как в Азербайджане", - сказал глава ЦИК.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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