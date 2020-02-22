Голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно - глава ЦИК

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования в воинских частях такой же, как и на других избирательных участках.

Как сообщает Trend, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель этой структуры Мазахир Панахов.

Он отметил, что голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно.

"Нигде в мире нет такой прозрачности в этом вопросе, как в Азербайджане", - сказал глава ЦИК.

(Автор: Эльчин Мехтиев)