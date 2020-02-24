ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования по очередному избирательному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 64-го Сабирабадского второго избирательного округа Дильшад Ахадовой, передает в понедельник Trend.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что кандидат указала на ряд правонарушений в день выборов.

"ЦИК провела тщательное расследование в связи с обращением. Были изучены видеозаписи из социальных сетей. Однако правонарушения были выявлены только по первому избирательному участку", - сказал Мамедов.

Затем он предложил аннулировать итоги голосования по данному участку недействительными, ввиду того, что они не отражают волеизъявления избирателей. Предложение было принято в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)