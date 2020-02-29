Погранслужба Азербайджана закрыла границу с Ираном

Политика 29 февраля 2020 15:26 (UTC+04:00)
Погранслужба Азербайджана закрыла границу с Ираном

БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана на две недели закрыла границу с Ираном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Службу.

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