Погранслужба Азербайджана закрыла границу с Ираном
БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана на две недели закрыла границу с Ираном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Службу.
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