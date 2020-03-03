Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу после ее реконструкции.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу
27-28 февраля 2020 года в Ertegun House Оксфордского университета Великобритании проходил Коллоквиум по археологии средневекового города Барда (Азербайджан) (ФОТО)