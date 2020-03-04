Президент Ильхам Алиев о коронавирусе: По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока

Политика 4 марта 2020 00:44 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев о коронавирусе: По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока

БАКУ /Trend/ - По данным на сегодняшний день, вероятность распространения коронавируса в Азербайджане не столь высока.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с коллективом Геранбойской районной центральной больницы.

"Поздравляю Вас с открытием Геранбойской центральной районной больницы. Очень рад, что за короткое время в Геранбое создан прекрасный медицинский центр. Два с половиной года назад моим распоряжением началось строительство, и сегодня мы вместе открываем эту больницу. Как видите, все условия здесь отвечают самым высоким стандартам. И само здание очень современное, красивое, и установленное здесь оборудование является продукцией ведущих компаний. Это оборудование не отличается от оборудования ведущих больниц мира. Так и должно быть. Я говорил, что материально-техническая база сферы здравоохранения в Азербайджане должна быть на самом высоком уровне, и мы добиваемся этого", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние 16 лет только в регионах Азербайджана построены 22 новые больницы, 15 лечебно-диагностических центров, капитально отремонтированы 28 центральных районных больниц.

"Строительство пяти больниц продолжается. Таким образом, только в регионах сданы в эксплуатацию 70 современных медицинских учреждений. Конечно, эти медицинские учреждения служат здоровью людей. В Баку также уже завершились строительство, ремонт многих больниц. В целом, за последние 16 лет в нашей стране построены и капитально отремонтированы более 700 медицинских учреждений. Разумеется, для этого требуются крупные средства, и они выделяются по линии государственного бюджета. В том числе и эта больница построена в рамках государственной инвестиционной программы, на основе государственных программ социально-экономического развития регионов. Основная цель этого - оказание гражданам качественных медицинских услуг", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня, можно сказать, во всех наших городах функционируют современные медицинские учреждения, в которых имеются все возможности для проведения как лечения, так и диагностики.

"Неслучайно с каждым годом число граждан, проходящих обследование, растет, в прошлом году оно достигло 5 миллионов. Медицинское обследование прошли более пяти миллионов человек. 10 лет назад я рекомендовал гражданам ежегодно проходить обследование, чтобы и они, и врачи имели представление об их здоровье, чтобы при необходимости было проведено лечение, сделана хирургическая операция. Но в то время необходимых условий не было, а сегодня они есть. Поэтому создание такого прекрасного медицинского центра является показателем нашей политики. Хотя не так далеко отсюда – в городе Нафталан есть современное медицинское учреждение, и кому-то могло показаться, что эта больница может обслуживать и жителей Геранбоя. Но я сказал, что в Геранбое должна быть построена отдельная центральная районная больница, так как прежнее здание больницы уже не отвечало никаким стандартам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это еще раз показывает, что в данной сфере проводится целенаправленная государственная политика.

"В таких прекрасных условиях врачи, конечно, должны оказывать больным качественные медицинские услуги. Больница в то же время является рабочим местом врачей. Как мне сообщили, здесь работают 125 врачей и большое число медицинского персонала. Поэтому создание таких замечательных условий должно повысить и ответственность врачей. Больным необходимо уделять внимание, проявлять о них заботу, а также оказывать качественные медицинские услуги. Уверен, что врачи этой больницы будут оказывать гражданам качественные медицинские услуги", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время ключевым вопросом мировой повестки дня является проблема коронавируса, этот вопрос обсуждается, можно сказать, во всех странах.

"Что касается Азербайджана, то могу сказать, что ситуация находится под контролем, моим указанием создан специальный оперативный штаб при Кабинете Министров. Кроме того, я дал указание выделить дополнительно 10 миллионов манатов, чтобы ускорить принятие необходимых мер. Осуществляются специальные меры для эвакуации находящихся в Иране граждан Азербайджана. Будет обеспечена доставка их в Азербайджан как через сухопутную границу, так и воздушным транспортом. Однако каждый должен понимать, что определенное время необходимо оставаться на карантине во избежание распространения болезни в Азербайджане", - сказал глава государства.

По его словам, одновременно даны соответствующие указания о временном закрытии школ, вузов, детских садов.

"Цель этого - предохранить детей и подростков от заболевания. То есть, принимаются все необходимые меры. По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока. Однако могу сказать, что по нескольку раз в день на территории страны проводятся мониторинги по данному вопросу, на всех погранично-пропускных пунктах установлены специальные приборы", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что ни одна страна на сегодняшний день не ввела ограничений на осуществление грузоперевозок, в том числе и Азербайджан.

"Как вам известно, Азербайджан является транзитной страной, и мы уже много лет стараемся расширить наш транзитный потенциал и смогли добиться этого. Никаких ограничений для транзитных грузов не ставится. Однако мы, уделяя особое внимание и этой сфере, проводим организованную работу, связанную с доставкой транзитных грузов, в частности, поступающих в нашу страну с южного направления необходимых грузов как для азербайджанских потребителей, так и для потребителей соседних стран, формируются специальные колонны, составленные из соответствующих грузовых автомобилей, обеспечено полицейское сопровождение. Кроме того, я дал указание обеспечивать иностранных водителей питанием, чтобы они не выходили часто из своих автомобилей и не посещали общественные места.

То есть, предпринимаются продуманные вплоть до мелочей шаги, цель которых – уберечь граждан Азербайджана от этого заболевания. До сегодняшнего дня все наши действия были успешными. Мы постоянно находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения, идет работа по доставке в нашу страну тестов для выявления заболевания, этот вопрос находит решение", - сказал глава государства.

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