Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дорожной развязки в Товузе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Товузского района.

В распоряжении говорится, что для строительства новой дорожной развязки, которая обеспечит удобное перемещение автомобилей и пешеходов в части железнодорожной линии Баку-Беюк Кясик, проходящей через улицу Ровшана Мамедова города Товуз, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяются четыре миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительных работ дорожной развязки, указанной в настоящем распоряжении.