В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов пятого марта встретился с делегацией во главе с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, перед встречей грузинская делегация, посетив Аллею шехидов, почтила память мужественных сынов Родины, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венки и цветы на их могилы.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи грузинской делегации. Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу, Ираклий Гарибашвили оставил запись в «Книге почета».

В ходе встречи, проведенной в расширенном составе, генерал-полковник Закир Гасанов, поприветствовав гостей, подчеркнул, что наше стратегическое партнерство находится на высоком уровне и это играет важную роль не только в развитии наших стран, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Отмечая, что военное сотрудничество наших стран осуществляется посредством обеспечения безопасности региональных экономических проектов, программ, реализуемых как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул важность расширения сфер деятельности данного сотрудничества.

Министр обороны Азербайджана довел до внимания гостей, что Армения, являясь страной-оккупантом, создает серьезную угрозу для региональной безопасности и на государственном уровне оказывает постоянную поддержку сепаратизму. Министр, еще раз выразив благодарность грузинскому народу за поддержку Азербайджана в международных организациях и признание его территориальной целостности, подчеркнул, что Азербайджан тоже признает и поддерживает территориальную целостность Грузии.

Гарибашвили, выразив удовлетворенность визитом в Азербайджан, вновь подчеркнул, что это является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между нашими странами. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, Министр обороны Грузии особо подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения расширения сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинских сферах, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и вопросах, представляющих взаимный интерес.