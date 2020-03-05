Президент Ильхам Алиев: Мы должны открывать молодежи дорогу, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением

БАКУ /Trend/ - Мы должны открывать молодежи дорогу, поле деятельности, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением.

Как передает Trend, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев, принимая Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

"Вы – молодые кадры, мне представили вашу автобиографию. До сих пор вы не совершали никаких противоправных действий, вы молоды, одному – 40, другому – 30 лет. Вы - представители молодого поколения. Ваше назначение демонстрирует нашу кадровую политику. Демонстрирует, что провозглашенные нами принципы находят отражение в жизни. Мы должны открывать молодежи дорогу, поле деятельности, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением. Таким путем мы можем сломать старую психологию. Только таким путем мы можем положить конец расшатывающим наше общество негативным явлениям. Поэтому дела в возглавляемых вами районах будут зависеть от вашей работы. Если вы не оправдаете оказанного вам высокого доверия, то это в то же время вызовет разочарование в обществе. Скажут, что пришли новые люди, молодежь, с новым мышлением, новым подходом, но идут по тому же пути. Поэтому еще раз строго поручаю вам: ваша основная задача - правильно построить всю работу и вести серьезную борьбы с негативными явлениями", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время в первую очередь необходимо проанализировать ситуацию в районах.

"Следует серьезно изучить вопросы, беспокоящие людей, и подготовить предложения по их решению, либо же данные вопросы должны найти решение на месте. При правильном построении работы потенциал районов может быть достаточно высок. В Нефтчалинском районе создана промышленная зона. Могу сказать, что из районов первая промышленная зона после Сумгайыта была создана в Нефтчале, она уже начала функционировать. Автомобили в Азербайджане производятся в Нефтчале, необходимо представить конкретные предложения по дальнейшему развитию этой промышленной зоны. Считаю, что рыбная промышленность в Нефтчале имеет огромные перспективы. Несмотря на то, что мы живем на побережье Каспийского моря, к сожалению, не можем обеспечивать себя рыбой и зависим от импорта. Кроме того, не получило широкого размаха создание рыбоводческих хозяйств. А значительная часть имеющихся хозяйств находится на очень примитивном уровне. Поэтому рыбоводство может стать важной отраслью нашего ненефтяного сектора, а также может и должно стать отраслью экспортной направленности. Поэтому обязательно надо поработать, чтобы привлечь инвесторов в эту сферу", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Аливе отметил, что в то же время считает, что очень перспективным может быть и туристический потенциал Нефтчалинского района.

"До сих пор в районе, можно сказать, ничего не сделано для туризма. Хотя он находится не так далеко от Баку, к тому же прокладываются хорошие дороги. Считаю, что там тоже есть необходимость в создании инфраструктуры туризма. Конечно, сельское хозяйство является важной, трудоемкой отраслью всех районов Азербайджана. Необходимо уделять внимание и этой сфере. Что касается Исмаиллинского района, то считаю, что основной потенциал его развития связан с туризмом и сельским хозяйством. В Исмаиллинском районе красивые, живописные места, богатая природа. Поэтому эти возможности необходимо использовать в полной мере. Государство же со своей стороны и дальше будет предпринимать важные шаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов. Так же, как недавно была обеспечена прокладка новой дороги в поселок Лагич. В сравнении с прежней дорогой она гораздо более безопасна, а по расстоянию из Баку она короче и ведет из Шамахинского района напрямую в село Лагич. Я лично участвовал в открытии дороги. Сам, сев за руль, проехал по этой дороге", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Аливе отметил, что туристы уже имеют больше возможностей для посещения Лагича.

"В то же время решены вопросы газификации поселка Лагич, строительства новой школы. Я подписал соответствующее Распоряжение об охране исторического наследия другого нашего исторического села – Басгала. Это – высокая оценка Президентом истории, прошлого и богатого культурного наследия данного села. Потому что очень редко Президент подписывает Распоряжение о развитии того и иного села. Правда, эти вопросы постоянно находятся в центре внимания. Каждое село является дорогим и родным для меня, но в различных регионах Азербайджана есть исторические населенные пункты, нуждающиеся в особой заботе государства. Основные факторы, связанные с дальнейшим развитием села Басгал, - сохранение нашего исторического прошлого и расширение возможностей туризма. Словом, считаю, что в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности имеются большие возможности, и вы должны постараться, чтобы проводимая в этих районах работа в ближайшее время дала результат. Основную роль в вашей деятельности сыграют следующие факторы – удовлетворенность граждан, развитие районов, социально-экономические показатели и привлечение инвестиций. Еще раз хочу сказать: вам оказано высокое доверие. Уверен, что вы оправдаете это доверие", - сказал глава государства.