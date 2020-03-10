Обнародован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Обнародован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, решение в связи с этим подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Согласно решению, Счетная комиссия парламента утверждена в нижеуказанном составе:
1. Аллахвердиев Эльнур Марат оглу,
2. Алиев Рауф Асиф оглу,
3. Гаджиев Эмин Меджид оглу,
4. Гейдаров Фаттах Самед оглу,
5. Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы,
6. Велиева Садагат Сулейман гызы,
7. Забелин Михаил Юрьевич.
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