Лейла Абдуллаева: Примечательно, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с актом вандализма, совершенным в отношении памятника Хуршудбану Натаван в бельгийском Ватерлоо, передает во вторник Trend.

"В связи с актом вандализма в отношении памятника выдающейся поэтессе Азербайджана, дочери Карабахского хана Хуршидбану Натаван, воздвигнутого в 2016 году в бельгийском Ватерлоо, местная полиция возбудила уголовное дело. Памятник входит в список охраняемых исторических памятников города Ватерлоо, и ввиду этого данный случай расследуется полицией.

Примечателен тот факт, что этот акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию.

Хотелось бы отметить, что сотрудники посольства Азербайджана в Бельгийском Королевстве немедленно прибыли на место происшествия и связались с местными органами властей. Вопрос находится под контролем посольства, и общественность будет проинформирована о результатах расследования", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)